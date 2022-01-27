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Суд изменил приговор за убийство адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

Верховный суд изменил приговор неонацистам Никите Тихонову и Евгении Хасис

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верховный суд повторно признал законным приговор бывшим членам неонацистской экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никите Тихонову и Евгении Хасис. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд оставил в силе наказание, назначенное неонацистам за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, но исключил из него наказание за незаконный оборот оружия и использование поддельного документа за истечением сроков давности.

Кассационные жалобы на приговор было решено оставить без удовлетворения.

О том, что дело будет пересмотрено, стало известно 8 декабря 2021 года. Решение принято президиумом Верховного суда России, который был созван в связи с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В феврале 2021 года там решили, что в России было нарушено право подсудимых на справедливый суд, в частности, коллегия присяжных подверглась давлению и вынесла необъективный вердикт.

Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в Москве в январе 2009 года. Тихонова и Хасис задержали в ноябре того же года. В апреле 2011 года присяжные признали их виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой. В мае Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Хасис признали его соучастницей и приговорили к 18 годам тюрьмы.

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Мария Рубникович
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