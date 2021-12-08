Дело об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой вновь пересмотрят

Верховный суд отправил на пересмотр дело об убийстве Маркелова и Бабуровой спустя 10 лет

Уголовное дело бывших членов неонацистской экстремистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Никиты Тихонова и Евгении Хасис, признанных виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, совершенном 19 января 2009 года в Москве, направлено на пересмотр спустя 10 лет после приговора. Об этом сообщает «Новая газета».

Решение принято президиумом Верховного суда России, который был созван в связи с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В феврале 2021 года он признал прошедший над Хасис и Тихоновым суд незаконным и подлежащем пересмотру. Там решили, что было нарушено право подсудимых на справедливый суд, в частности, коллегия присяжных подверглась давлению и вынесла необъективный вердикт.

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Пересмотром дела Хасис и Тихонова займется кассационная инстанция, осужденные останутся под стражей. Адвокат семьи Бабуровой Петр Заикин указал, что речи о новом повторном процессе пока не идет.

Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в Москве в январе 2009 года. Тихонова и Хасис задержали в ноябре того же года. В апреле 2011 года присяжные признали их виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой. В мае Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Хасис признали его соучастницей и приговорили к 18 годам тюрьмы.