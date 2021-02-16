В Европе оценили дело об убийстве адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оценил процесс по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в Москве в январе 2009 года. Об этом сообщается на сайте суда.
Суд, прошедший в России над обвиняемыми в преступлении националистом Никитой Тихоновым и его супругой Евгенией Хасис, признан несправедливым, пояснил решение ЕСПЧ глава правозащитной организации «Агора» (включена Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Павел Чиков в своем Telegram-канале.
По его словам, из опубликованного вердикта следует, что присяжные заседатели были предвзятыми. Приговор Тихонову, согласно которому ему было назначено пожизненное лишение свободы, подлежит пересмотру в Верховном суде России после вступления решения ЕСПЧ в силу.
При этом отмечается, что судья от России Дмитрий Дедов голосовал против принятия такого вердикта ЕСПЧ и выступил с особым мнением.
Тихонов и Хасис подали жалобу в ЕСПЧ в 2012 году.
Правозащитник Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты в Москве в январе 2009 года. Тихонова и Хасис задержали в ноябре того же года. В апреле 2011 года присяжные признали их виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой. В мае Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Хасис признали его соучастницей и приговорили к 18 годам тюрьмы.