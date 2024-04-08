Осужденная экс-министр культуры Крыма решила уехать в зону СВО. Она сидит в колонии за взятку в 25 миллионов рублей

ОНК: осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма хочет пойти на СВО

Бывшая министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная за взяточничество, подала заявление на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов.

По его словам, на днях ОНК посетила СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорила с экс-министром культуры Крыма. На встрече с представителями комиссии бывшая чиновница и сообщила о своем намерении. Новосельская уже успела подать заявление на службу в зоне СВО — она сделала это три месяца назад.

Фото: Александр Скифский / Коммерсантъ

Экс-министра культуры Крыма приговорили на 10 лет за взятку в 25 миллионов рублей

В июле 2023 года Новосельскую приговорили к десяти годам за получение взятки. Ее задержали еще 18 ноября 2021 года и этапировали из Крыма в столичное СИЗО.

По версии следствия, в 2018-м она получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр». За эти средства она должна была покровительствовать организации при строительстве Крымского госцентра детского театрального искусства. В ходе расследования ей предъявили обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Новосельская занимала должность министра культуры Крыма с февраля 2014 года. 22 ноября 2021 года ее уволили в связи с утратой доверия.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Новосельская оказалась не первой чиновницей, захотевшей поехать в зону СВО

В частности, с середины февраля в зоне СВО находится депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков. Незадолго до поездки на заседании комиссии по самоуправлению он заявил, что основным контингентом среди контрактников в зоне спецоперации являются «алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее».

Помимо этого, в зону СВО отправился чиновник из Забайкальского края Иван Лисичников, осужденный за многомиллионные взятки. Он поехал на фронт прямо из колонии, в которой отбывал наказание. В 2022-м его приговорили к 13 годам колонии строгого режима за незаконное получение 166 миллионов рублей.

В феврале в зону СВО также поехал бывший депутат Екатеринбургской городской думы и заслуженный врач Олег Кинев. Он был осужден за расправу над пенсионеркой. На фронте он стал военным врачом в отряде «Шторм Z».

Российские заключенные отправляются в зону СВО ради помилования

В марте Госдума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла закон, закрепляющий механизм освобождения от ответственности лиц, заключивших контракт с ВС России в период СВО. Таким образом, теперь заключенные в России будут помилованы, если отправятся на спецоперацию.

В ноябре прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что фигурантов даже резонансных уголовных дел готовы освободить от отбывания наказания за участие в СВО. По его словам, практика помилования заключенных, участвующих в спецоперации, не имеет исключений в зависимости от резонансности дела.

Песков отдельно отмечал, что основанием для освобождения заключенных является «искупление своих преступлений кровью на поле боя».