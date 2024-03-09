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22:54, 9 марта 2024Россия

Заявивший о «бичах и зэках» среди российских военных депутат вернулся с СВО

Высказавшийся о военных РФ красноярский депутат Дюков вернулся из зоны СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Вячеслав Дюков

Вячеслав Дюков. Фото: страница Вячеслава Дюкова во «ВКонтакте»

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, ранее высказавшийся о «бичах и зэках» среди российских военных, вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО), куда уехал в феврале текущего года. Об этом он написал на странице во «ВКонтакте».

«Готовившаяся с января гуманитарная миссия и все поставленные задачи на эту очередную поездку в зону проведения СВО мною выполнены. Я дома», — заявил чиновник.

Он уточнил, что находился в зоне проведения спецоперации с 29 февраля.

В середине февраля Дюков на заседании комиссии по самоуправлению заявил, что основным контингентом среди контрактников в зоне СВО являются «алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее». После этого мэр Красноярска Владислав Логинов заявил о недопустимости подобных высказываний.

16 февраля стало известно, что депутат попросил освободить себя от полномочий председателя комиссии и отправился в зону СВО «на неопределенный срок».

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      Марина Совина
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