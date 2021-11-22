Министра культуры Крыма отправили в отставку

Министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая обвиняется в получении крупной взятки, отправлена в отставку в связи с утратой доверия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

«Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия», — написал он в понедельник, 22 ноября.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Министра культуры полуострова обвинили по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Она была задержана 18 ноября.