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15:12, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова сообщил о двух взрывах в центре города
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости» в Telegram.

Отмечается, что мэр Харькова Игорь Терехов завил, что в центре города зафиксированы два попадания.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в результате удара поражена транзитная подстанция «Лосево», в городе начались отключения света.

Уточнялось, что российские военные нанесли удар по подстанции, находящейся в восточной части города. Объект находится в непосредственной близости от промышленных предприятий, в частности Харьковского тракторного завода.

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