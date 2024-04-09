Мэр Харькова сообщил о двух взрывах в центре города

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости» в Telegram.

Отмечается, что мэр Харькова Игорь Терехов завил, что в центре города зафиксированы два попадания.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что в результате удара поражена транзитная подстанция «Лосево», в городе начались отключения света.

Уточнялось, что российские военные нанесли удар по подстанции, находящейся в восточной части города. Объект находится в непосредственной близости от промышленных предприятий, в частности Харьковского тракторного завода.