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12:39, 9 апреля 2024Россия

В Кремле обозначили остающийся в центре внимания Путина вопрос

Песков заявил, что вопрос с паводками в РФ остается в центре внимания Путина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ситуация с паводками в России по-прежнему сложная, данный вопрос остается в центре внимания президента страны Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как обозначил пресс-секретарь, глава государства пока не планирует посещать Оренбургскую область, где особенно сильны разливы рек.

В настоящий момент поездки в Оренбург в графике нет, однако сейчас самый горячий момент, отметил Песков. «Что будет через какое-то количество дней — будем вместе с вами уже смотреть», — сказал он.

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8 апреля в ответ на просьбу журналистов назвать даты поездки Путина в затапливаемый регион, Песков заметил, что в Оренбургскую область был направлен глава МЧС России Александр Куренков.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. По прогнозам, обстановка в регионе улучшится не раньше 25 апреля.

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      Анна Щербакова
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