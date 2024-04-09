В Кремле обозначили остающийся в центре внимания Путина вопрос

Песков заявил, что вопрос с паводками в РФ остается в центре внимания Путина

Ситуация с паводками в России по-прежнему сложная, данный вопрос остается в центре внимания президента страны Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как обозначил пресс-секретарь, глава государства пока не планирует посещать Оренбургскую область, где особенно сильны разливы рек.

В настоящий момент поездки в Оренбург в графике нет, однако сейчас самый горячий момент, отметил Песков. «Что будет через какое-то количество дней — будем вместе с вами уже смотреть», — сказал он.

8 апреля в ответ на просьбу журналистов назвать даты поездки Путина в затапливаемый регион, Песков заметил, что в Оренбургскую область был направлен глава МЧС России Александр Куренков.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. По прогнозам, обстановка в регионе улучшится не раньше 25 апреля.