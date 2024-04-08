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12:19, 8 апреля 2024Россия

Песков ответил на вопрос о посещении Путиным затапливаемой Оренбургской области

Песков: Путин в ближайшее время не планирует посещать Оренбургскую область

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Оренбургскую область. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных срочно вылетел [глава МЧС Александр] Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано», — сказал представитель Кремля, отметив, что глава государства держит руку на пульсе ситуации.

Также в ответ на просьбу журналистов оценить работу МЧС и региональных властей на местах затоплений, Песков сказал, что на данный момент не время ставить оценки, так как паводки, возможно, не достигли своего пика.

По последним данным, от паводков больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу. Старый город стало затапливать водой. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков. Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию для решения ситуации с подтоплениями.

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