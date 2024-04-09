Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 9 апреля 2024Мир

В Кремле рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина

Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина планируются, но говорить о сроках рано

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, но говорить о точных сроках рано. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, информацию о готовящемся визите российского лидера в Китай в мае можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.

«Действительно, такие контакты планируются. Есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем, но пока как-то конкретизировать сроки мы считаем преждевременным», — уточнил он.

Политик подчеркнул, что все детали будут оглашены по мере готовности.

В марте газета «Ведомости» сообщала, что первый зарубежный визит Владимира Путина после инаугурации состоится в Китай. Как утверждают два источника, поездка, вероятно, состоится во второй половине мая.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      На российскую овощебазу вместо бананов доставили 76 килограммов кокаина

      Туристы жестоко избили водителя такси ради денег и сбежали на родину

      Парикмахер раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки

      В МАГАТЭ прокомментировали атаку дрона на ЗАЭС

      В России выросло производство кормов для животных

      Врач развеял популярный миф о сахарном диабете

      Взрыв с яркой вспышкой напугал жителей российского города и попал на видео

      На Украине обвинили главу врачебной комиссии в коррупции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше