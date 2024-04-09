В Кремле рассказали о контактах Путина и Си Цзиньпина

Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина планируются, но говорить о сроках рано

Контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина планируются, но говорить о точных сроках рано. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, информацию о готовящемся визите российского лидера в Китай в мае можно рассматривать как подготовку предстоящих контактов на высшем уровне.

«Действительно, такие контакты планируются. Есть понимание в их целесообразности и необходимости, учитывая высокий уровень дружественных отношений между Россией и Китаем, но пока как-то конкретизировать сроки мы считаем преждевременным», — уточнил он.

Политик подчеркнул, что все детали будут оглашены по мере готовности.

В марте газета «Ведомости» сообщала, что первый зарубежный визит Владимира Путина после инаугурации состоится в Китай. Как утверждают два источника, поездка, вероятно, состоится во второй половине мая.