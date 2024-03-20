Стала известна страна первого зарубежного визита Путина после инаугурации

«Ведомости»: первый визит Путина после инаугурации состоится в Китай

Первый зарубежный визит президента России Владимира Путина после пятой инаугурации состоится в Китай. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как утверждают два источника, осведомленные о процессе организации визита, поездка, вероятно, состоится во второй половине мая 2024 года.

Кроме того, источник газеты, близкий к Кремлю, подчеркнул, что именно поездка в Китай должна стать для Путина первой зарубежной после выборов президента. Тем не менее пока не ясно, есть ли окончательное подтверждение визита или его утвержденные даты.

Предполагается, что в ходе поездки Москва и Пекин обсудят прежде всего вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, расширения научно-технического сотрудничества между странами. В повестке также есть тема расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и работы БРИКС.

Ранее агентство Reuters также сообщило о возможной поездке Путина в Китай. Уточняется, что визит российского лидера состоится до запланированной поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу.