В отношении сорвавшего в Риге украинский флаг мужчины возбудили уголовное дело

В Латвии в отношении мужчины, сорвавшего украинский флаг в центре Риги, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на государственную полицию.

«В связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества», — сообщило издание.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 5 апреля. Неизвестный с закрытым лицом сорвал украинский флаг со здания в центре латвийской столицы. В настоящий момент правоохранители проводят процессуальные действия.

Ранее стало известно, что из-за поддержки российской специальной военной операции прокуратура Латвии объявила в розыск экс-депутата Сейма сраны Глорию Гревцову. Отмечается, что она проигнорировала отправленные повестки, также ее не смогли принудительно привести в прокуратуру, так как не нашли по месту жительства.