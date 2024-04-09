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15:07, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Латвии возбудили уголовное дело из-за сорванного украинского флага

В отношении сорвавшего в Риге украинский флаг мужчины возбудили уголовное дело

Фото: Juan Moreno / Globallookpress.com

В Латвии в отношении мужчины, сорвавшего украинский флаг в центре Риги, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на государственную полицию.

«В связи с инцидентом был начат уголовный процесс об оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, если они были сделаны группой лиц, а также за умышленное уничтожение или порчу чужого имущества», — сообщило издание.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 5 апреля. Неизвестный с закрытым лицом сорвал украинский флаг со здания в центре латвийской столицы. В настоящий момент правоохранители проводят процессуальные действия.

Ранее стало известно, что из-за поддержки российской специальной военной операции прокуратура Латвии объявила в розыск экс-депутата Сейма сраны Глорию Гревцову. Отмечается, что она проигнорировала отправленные повестки, также ее не смогли принудительно привести в прокуратуру, так как не нашли по месту жительства.

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      Александр Курбатов
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