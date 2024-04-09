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12:20, 9 апреля 2024Россия

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — отметил глава области.

По его словам, введение режима не окажет влияние на жизнедеятельность региона. Также он призвал местных жителей следить за информацией в официальных источниках правительства и МЧС.

7 апреля стало известно, что в Липецкой области подавили беспилотный летальный аппарат (БПЛА) самолетного типа. По словам Артамонова, воздушное судно без экипажа было замечено и подавлено дежурными средствами в Краснинском районе.

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      Никита Абрамов
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