Губернатор Липецкой области Артамонов сообщил о режиме воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Все силы и средства приведены в повышенную готовность. Соблюдайте спокойствие и не поддавайтесь панике. Сигнал носит информационный характер», — отметил глава области.

По его словам, введение режима не окажет влияние на жизнедеятельность региона. Также он призвал местных жителей следить за информацией в официальных источниках правительства и МЧС.

7 апреля стало известно, что в Липецкой области подавили беспилотный летальный аппарат (БПЛА) самолетного типа. По словам Артамонова, воздушное судно без экипажа было замечено и подавлено дежурными средствами в Краснинском районе.