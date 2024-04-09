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15:14, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Литве предложили аннулировать ВНЖ россиянам и белорусам

Депутаты Литвы предложили аннулировать ВНЖ для россиян и белорусов

Фото: Dovydas Zilinskas / Unsplash

Депутаты Литвы предложили аннулировать для россиян и белорусов разрешение на проживание. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Законопроект зарегистрировали представители правящей партии. По словам депутатов, это необходимо для «контроля рисков», связанных с частыми поездками граждан Белоруссии на родину.

«Целесообразно аннулировать разрешение на временное проживание, выданное гражданам Беларуси в Литве, если они выезжают в Беларусь чаще одного раза в месяц за последние 12 месяцев», — указано в предложении.

Подобную меру литовские депутаты планируют применить и для граждан России.

Ранее мэра города Каунас в Литве Висвалдаса Матийошайтиса заподозрили в помощи России через его бизнес. Журналисты утверждают, что компания Plungės kooperatinė prekyba, входящая в холдинг Vičiūnai Group, принадлежащий Матийошайтису, не менее 11 раз перевозила в Россию санкционные товары, среди которых некоторые входят в список с высоким приоритетом на поле боя.

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      Валентин Карант
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