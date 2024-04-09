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12:17, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Литве задержали бросавшего в посольство России коктейли Молотова

LRT: задержан человек, бросавший коктейли Молотова в посольство России

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Литовская полиция задержала человека, бросавшего коктейли Молотова на территорию посольства России. Об этом сообщает LRT.

Задержанный бросал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в посольство России в Вильнюсе 7 и 8 апреля, указано в сообщении полиции.

Представитель Генпрокуратуры Янтаре Виткаускайте-Шаткаускене сообщила, что задержанный является гражданином Литвы 1974 года рождения и до этого инцидента был известен полиции.

О попадании на территорию посольства России зажигательных смесей сообщал представитель департамента полиции Литвы Рамунас Матонис. Инциденты были зафиксированы камерами наблюдения.

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      Валентин Карант
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