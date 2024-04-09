В ЛНР рассказали о дистанционном минировании фронта украинскими военными

Марочко: ВСУ дистанционно минируют сватовско-кременской участок фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют сватовско-кременской участок фронта. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время украинские военные стали чаще обращаться к практике дистанционного минирования на данном направлении. Для этого солдаты ВСУ используют как советские, так и зарубежные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Марочко также отметил, что из-за неизбирательного характера минирования оно опасно для населения, проживающего на прифронтовых территориях.

Ранее экс-советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов рассказал, из-за чего ВСУ в Донбассе несут большие потери в живой силе. По его словам, причиной является отсутствие оборонных сооружений. При этом возводимые в настоящее время укрепления Бутусов назвал непригодными для защиты военных.