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22:11, 7 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали причину больших потерь ВСУ в Донбассе

Журналист Бутусов: ВСУ несут большие потери из-за отсутствия укреплений
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут в Донбассе большие потери из-за отсутствия укреплений. К такому выводу пришел бывший советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов, пишет РИА Новости.

Он указал, что Российская армия укрепляет свои линии обороны даже на взятых под свой контроль территориях, тогда как украинское командование мало озабочено этим вопросом. «Именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надежно остановить противника», — признал эксперт.

Бутусов отметил, что ВСУ лишь месяц назад озаботились фортификационными работами с начала СВО. При этом возводимые укрепления непригодны для защиты личного состава, поскольку не усилены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой.

2 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев выделил дополнительно 5,6 миллиарда гривен (13,1 миллиарда рублей) на строительство укреплений. В частности, миллиард гривен (2,3 миллиарда рублей) пойдет на укрепление позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. 1,5 миллиарда гривен (3,5 миллиарда рублей) будет направлено на фортификационные сооружения в Сумской области.

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      Марина Совина
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