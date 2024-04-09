Среда обитания
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13:34, 9 апреля 2024Среда обитания

В Монголии начали производить уникальное удобрение

Монгольская компания начала делать удобрение из овечьей шерсти

Фото: Sam Carter / Unsplash

Монгольская компания Monpellets начала делать полностью органическое удобрение из овечьей шерсти. Об этом сообщает издание Montsame.

В компании отметили, что на разработку продукта ушло десять лет. Удобрение без химикатов удается получить благодаря переработке овечьей шерсти в гранулы. Отмечается, что при производстве не используется вода. На сайте Monpellets говорится, что овечья шерсть очень полезна для растений — она содержит азот, фосфор и калий, которые нужны культурам для здорового развития.

Сейчас Monpellets экспортирует свой продукт в некоторые европейские страны, а также обеспечивает им местный рынок. В будущем компания планирует поставлять продукт в Турцию. Кроме того, несколько стран, включая Францию и Британию, попросили прислать образцы удобрения.

Ранее в США нашли новый способ создать безопасное для планеты топливо. Американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов, которые будут направлены на развитие компанией собственного метода переработки биомассы в этанол и другие продукты.

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      Александра Качан
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