Среда обитания
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17:29, 5 апреля 2024Среда обитания

Найден новый способ создать безопасное для планеты топливо

Terragia Biofuel создаст способ переработки биомассы в этанол

Фото: Jens Büttner / DPA / Globallookpress.com

Работающий в сфере чистых технологий американский стартап Terragia Biofuel привлек шесть миллионов долларов для создания биотоплива. Оно будет более безопасным для экологии и планеты. Об этом сообщает портал ESGtoday.

Деньги получены в рамках первого этапа финансирования. Они будут направлены на развитие компанией собственного метода переработки биомассы в этанол и другие продукты.

Основанная в 2022 году Terragia из американского штата Нью-Гэмпшира разрабатывает технологию, позволяющую производить экологически чистое топливо из целлюлозы. Компания создала специальный способ обработки биомассы с помощью микроорганизмов. Он является альтернативой традиционному процессу ферментирования и термохимической обработки и позволяет удешевить процесс производства.

«Биотопливо из целлюлозы поможет обеспечить низкоуглеродным топливом авиацию и другие виды транспорта, которые сложно электрифицировать. Оно также способствует снижению уровня углекислого газа в атмосфере», — прокомментировал директор Национальной лаборатории по изучению возобновляемых источников энергии Мартин Келлер.

Ранее в Сингапуре решили повысить цены на авиабилеты для скорейшего перехода авиапарка страны на экологичное топливо. Планируется, что к 2030 году доля использования устойчивого авиатоплива (SAF) от объема горючего международных аэропортов Чанги и Селетар составит три-пять процентов.

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      Мария Черкасова
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