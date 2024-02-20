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20:14, 20 февраля 2024Среда обитания

Самая чистая страна Азии введет авиасбор ради экологии

Минтранс Сингапура введет сбор для перехода на экологичное авиатопливо

Фото: Reinhard Kaufhold / Globallookpress.com

Власти Сингапура обеспечат переход авиапарка на экологичное топливо за счет повышения цен на билеты. О введении соответствующего сбора объявил местный Минтранс, передает телеканал CNBC.

К 2026 году, по планам ведомства, устойчивое авиатопливо (SAF) составит один процент от всего объема горючего международных аэропортов Чанги и Селетар. К 2030 году показатель собираются довести до трех-пяти процентов.

Декарбонизация авиаотрасли в самой чистой стране Азии закономерно отразится на стоимости перелетов. После введения авиасбора билет в экономкласс на прямой рейс из Сингапура в Бангкок подорожает на три сингапурских доллара (2,2 доллара США). Добраться до Токио и Лондона для сингапурцев станет дороже на 6 и 16 долларов соответственно. Повышение тарифов коснется и первого класса, добавили в ведомстве.

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По подсчетам экспертов, переход на SAF позволит сократить выбросы углерода на 65 процентов к середине столетия. В настоящее время на долю биотоплива приходится около 0,2 процента мирового потребления авиагорючего.

Ранее власти Сингапура сочли электромобиль Tesla вредным для экологии. Как оказалось, количество углекислого газа, выработанного в процессе получения энергии, необходимой для зарядки электрокара, превышает заявленные производителем показатели.

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      Виктория Клабукова
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