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22:28, 9 апреля 2024Россия

В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов

Глава Оренбуржья Паслер призвал жителей эвакуироваться из подтопляемых районов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. Такую информацию политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал глава региона.

Более 12 тысяч домов оказались подтопленными в Оренбургской области. Затопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований и в 77 населенных пунктах. Проезд для транспортных средств приостановлен.

Ранее мэр города Орска Василий Козупица заявил, что пострадавшие от паводка семьи получат выплаты в 100 тысяч рублей. Он пообещал, что помощь и поддержку окажут каждому.

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      Марина Совина
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