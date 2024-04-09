В Оренбуржье призвали жителей эвакуироваться из затопляемых районов

Глава Оренбуржья Паслер призвал жителей эвакуироваться из подтопляемых районов

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. Такую информацию политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал глава региона.

Более 12 тысяч домов оказались подтопленными в Оренбургской области. Затопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований и в 77 населенных пунктах. Проезд для транспортных средств приостановлен.

Ранее мэр города Орска Василий Козупица заявил, что пострадавшие от паводка семьи получат выплаты в 100 тысяч рублей. Он пообещал, что помощь и поддержку окажут каждому.