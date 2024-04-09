В России предложили полностью запретить продажу вейпов

В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи в России никотиновых и безникотиновых вейпов «в целях народосбережения». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку.

Авторы документа приводят данные о десятикратном росте числа подростков, использующих вейпы, по сравнению с 2011 годом. Как говорится в пояснительной записке, вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей», а у людей, курящих электронные сигареты, также формируется никотиновая зависимость.

Парламентарии обращают внимание на то, в России уже сейчас есть некоторые ограничения в этой области, однако они «легко обходятся».

В конце апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Помимо этого, запрещается продавать вейпы на ярмарках, выставках и дистанционным способом.