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10:26, 9 апреля 2024Экономика

В России захотели повысить пошлины на импортную электронику

Минпромторг РФ предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России захотели повысить пошлины на импортную электронику — соответствующий вопрос прорабатывает в настоящее время Минпромторг РФ. Об этом со ссылкой на письмо ведомства в адрес отраслевых ассоциаций, производителей и госкорпораций пишут «Ведомости».

Получателями письма от 29 февраля 2024 года указаны в том числе госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», консорциумы «Вычислительная техника» (входят компании «Аквариус», Yadro и другие производители), «Телекоммуникационные технологии» (входят в том числе «Ростелеком», ГК «Элемент» и «Ростех») и «Светотехника». Известно, что ведомство предложило отечественным компаниям сообщить данные об объемах текущего производства и потенциале рынка радиоэлектронной продукции.

Представители министерства отметили, что пока рано говорить об увеличении таможенной пошлины на ввоз электроники на конкретную величину, проработка этого вопроса будет вестись совместно с Минэкономразвития и заинтересованными компаниями. При этом в первую очередь повысить пошлины могут по тем товарным категориям, где внутреннего производства достаточно для покрытия потребностей отечественного рынка, добавил собеседник издания.

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В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, куда входят крупные ретейлеры DNS, «М.видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и другие) заявили, что для повышения пошлин необходимо не только наличие достаточного объема собственного производства, но и конкурентной среды. «В настоящее время указанные выше предпосылки для повышения ставок ввозных таможенных пошлин на радиоэлектронные товары бытового назначения отсутствуют», — подчеркнули в ассоциации.

Производители, в свою очередь, придерживаются другой точки зрения. Введение пошлин на готовую продукцию поддержали в Ассоциации производителей светодиодов, добавив при этом, что целый ряд компонентов на данный момент в России не производится, и пошлины на их поставки могут быть обнулены. Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков считает, что повышенный коэффициент стоит применять к тем товарам, для которых нет аналогичных российских продуктов.

Ранее в консорциуме «Вычислительная техника» предложили ради продвижения отечественной продукции в розничных торговых сетях исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Среди инициатив организации также содержится предложение давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести обсуждавшийся ранее утилизационный сбор и акцизы на импортную технику.

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