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15:55, 9 апреля 2024Экономика

В российской школе потолок едва не рухнул на головы людям

В школе города Южноуральска рухнул потолок

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В школе города Южноуральска Челябинской области потолок едва не рухнул на головы людям. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «VIP Южноуральск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в коридоре школы №5, построенной в 1952 году и расположенной по адресу улица Московская, 16. На фотографии, сделанной очевидцем произошедшего, можно увидеть, что с потолка упал крупный кусок штукатурки. По счастливой случайности никто не пострадал. «Чуть на голову не свалилось трем людям. 5-я школа удивляет не только сырой едой в столовой, но еще и вот такими сюрпризами», — пожаловался автор публикации.

Позднее в комментариях к посту администрация Южноуральского городского округа заверила, что работы по восстановлению начнутся уже в ближайшие выходные. «Потолок очистили, проход в данном месте перекрыт. Классы, которые находились в районе аварии, переведены на дистант или учатся в другую смену», — рассказал представитель власти. Он добавил, что в данный момент специалисты обследуют состояние потолка во всем учебном заведении.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, насколько безопасны для обучающихся условия в данной школе.

Ранее в апреле стало известно, что в одной из школ Алтайского края рухнула часть стены.

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      Полина Кислицына
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