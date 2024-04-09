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16:02, 9 апреля 2024Путешествия

В салоне самолета с россиянами на борту заметили дым

Aviaincident: рейс Пхукет — Сочи прервали из-за задымления на борту самолета

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании Azur Air был вынужден прервать вылет из аэропорта Таиланда из-за задымления на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Воздушное судно выполняло рейс с курорта Пхукет в Сочи 5 апреля. Когда Boeing 767-300 с россиянами на борту выруливал на взлетно-посадочную полосу, в салоне заметили дым.

Командир решил вернуться на стоянку. Пассажиров высадили в штатном режиме, а лайнер осмотрели на предмет неисправностей. Отмечается, что после оформления судовой документации самолет допустили к полетам.

Еще один лайнер российской авиакомпании прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Дрон увидели незадолго до отправления самолета в Петербург в небе над авиагаванью Саратова.

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      Мария Борисова
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