В салоне самолета с россиянами на борту заметили дым

Aviaincident: рейс Пхукет — Сочи прервали из-за задымления на борту самолета

Самолет авиакомпании Azur Air был вынужден прервать вылет из аэропорта Таиланда из-за задымления на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Воздушное судно выполняло рейс с курорта Пхукет в Сочи 5 апреля. Когда Boeing 767-300 с россиянами на борту выруливал на взлетно-посадочную полосу, в салоне заметили дым.

Командир решил вернуться на стоянку. Пассажиров высадили в штатном режиме, а лайнер осмотрели на предмет неисправностей. Отмечается, что после оформления судовой документации самолет допустили к полетам.

Еще один лайнер российской авиакомпании прервал вылет из-за неопознанного беспилотника. Дрон увидели незадолго до отправления самолета в Петербург в небе над авиагаванью Саратова.