В США назвали последствия возможного вступления Украины в НАТО

Сенатор Вэнс: вступление Украины в НАТО приведет к войне между Россией и США

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

Вэнс заявил, что вступление Украины в альянс приведет к отправке американских солдат и прямому конфликту с Россией. Так он прокомментировал заявление главы Госдепартамента США Энтони Блинкена на полях саммита альянса в Брюсселе о том, что Украина станет членом НАТО.

«Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО, приглашать ее во время войны — это все равно что приглашать на войну нашу страну», — сказал сенатор.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны альянса приняли решение о создании совместной миссии на Украине. При этом министр уточнил, что альянс тем самым не вступает в конфликт в качестве полноценного участника.