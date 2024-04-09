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08:18, 9 апреля 2024Мир

В США заявили о желании конгрессменов отправить войска на Украину

Конгрессвумен Тейлор Грин: ряд законодателей хотят отправки войск на Украину

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ряд законодателей хотели бы, чтобы войска США были отправлены на Украину. О таком желании заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин по время выступления перед избирателями, передает Newsweek.

«Я слышала, как об этом шептались на разных собраниях: они хотели бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле битвы, на Украину», — рассказала политик.

При этом Грин не указала, о каких конкретно конгрессменах идет речь. Однако она подчеркнула, что имеет в виду демократов и RINO (уничижительное прозвище республиканцев, выступающих против экс-президента США Дональда Трампа — прим. «Ленты.ру»). По мнению политика, нынешние власти США относятся к Украине как к «одному из штатов» и необходимо прекращение помощи Киеву.

Ранее Грин заявила, что США приближают мировую войну, спонсируя Украину и прокси-войну с Россией. Она подчеркнула, что Киев не входит в НАТО, поэтому поддержка украинской стороны не входит в национальные интересы Вашингтона.

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      Максим Габриелян
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