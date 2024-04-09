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14:31, 9 апреля 2024Бывший СССР

В Таджикистане призвали воспитывать не пятнающих честь народа детей

Рахмон призвал воспитывать детей, не пятнающих честь таджикского народа

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан воспитывать детей так, чтобы они «не пятнали честь таджикского народа». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа», — заявил президент в поздравлении по случаю окончания мусульманского поста.

Таджикский лидер также подчеркнул, что сегодня продолжается новый этап холодной войны и усиливается процесс передела мира.

Ранее стало известно, что представители Таджикистана обсудили рост участия этнических таджиков в боевой деятельности группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) с Ираном. Уточняется, что Душанбе и Тегеран обсудили проблемы безопасности в связи с терактами в иранской провинции Керман и в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

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      Александр Курбатов
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