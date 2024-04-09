Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:58, 9 апреля 2024Экономика

В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

В Турции предложили решить вопрос платежей из РФ через Северный Кипр и Абхазию

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

В Турции предложили решить вопрос с платежами из России с помощью переводов через Северный Кипр и Абхазию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

Он отметил, что Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия — две «частично» признанные страны. Оба государства не имеют представительств в ООН и в течение долгих лет Запад налагает на них эмбарго, продолжил эксперт.

Озер предложил осуществлять платежи между Турцией и РФ с помощью платежной системы «Мир» в банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любой кредитной организации Северного Кипра. По мнению аналитика, находящимся под многолетними тяжелыми санкциями странам не угрожают проблемы с банковскими эмбарго.

Материалы по теме:
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024
«Это не заработок, а поддержка штанов» Миллионы россиян уехали из страны. Сколько они получают от сдачи жилья в России?
«Это не заработок, а поддержка штанов»Миллионы россиян уехали из страны. Сколько они получают от сдачи жилья в России?
4 марта 2024

«Переводы из Турции осуществляются в банк Северного Кипра, а переводы из России — в банки Абхазии. Поскольку будет использоваться система "Мир", за ней сложно следить извне, а бизнесменам и компаниям не грозит опасность санкций», — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция постоянно проводят рабочие контакты по финансовым делам, чтобы найти выход из ситуации с банковскими переводами. По его словам, проблемы действительно присутствуют и наносят серьезный ущерб интересам операторов экономической деятельности обеих стран.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали центр подготовки российских летчиков. Ночью беспилотники ударили по зданию

      Вода в Орске продолжила отступать

      Россиянин попытался вывезти через «зеленый» коридор 18 миллионов рублей

      Звезда «Уральских пельменей» раскрыл закулисье проекта

      Эффективность российских Су-34 с планирующими бомбами оценили

      В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

      Прибыль крупнейших производителей яиц в России резко выросла

      ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

      Си Цзиньпин встретился с Лавровым в Пекине

      Глава МИД Великобритании приехал к Трампу обсудить Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше