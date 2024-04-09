В Турции предложили решение проблемы с платежами из России

В Турции предложили решить вопрос платежей из РФ через Северный Кипр и Абхазию

В Турции предложили решить вопрос с платежами из России с помощью переводов через Северный Кипр и Абхазию. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

Он отметил, что Турецкая Республика Северного Кипра и Республика Абхазия — две «частично» признанные страны. Оба государства не имеют представительств в ООН и в течение долгих лет Запад налагает на них эмбарго, продолжил эксперт.

Озер предложил осуществлять платежи между Турцией и РФ с помощью платежной системы «Мир» в банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любой кредитной организации Северного Кипра. По мнению аналитика, находящимся под многолетними тяжелыми санкциями странам не угрожают проблемы с банковскими эмбарго.

«Переводы из Турции осуществляются в банк Северного Кипра, а переводы из России — в банки Абхазии. Поскольку будет использоваться система "Мир", за ней сложно следить извне, а бизнесменам и компаниям не грозит опасность санкций», — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Турция постоянно проводят рабочие контакты по финансовым делам, чтобы найти выход из ситуации с банковскими переводами. По его словам, проблемы действительно присутствуют и наносят серьезный ущерб интересам операторов экономической деятельности обеих стран.