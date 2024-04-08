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13:16, 8 апреля 2024Экономика

Песков прокомментировал проблему с банковскими переводами в Турцию

Песков заявил о попытке России и Турции решить проблемы с банковскими переводами

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия и Турция постоянно проводят рабочие контакты по финансовым делам, чтобы найти выход из ситуации с банковскими переводами в Турцию. Об этом в ответ на вопрос о готовности Москвы провести переговоры с Анкарой перед визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США 9 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».

По его словам, проблемы действительно присутствуют и наносят серьезный ущерб интересам операторов экономической деятельности обеих стран. Подробностей контактов представитель Кремля не привел, но заметил, что причина сложностей очевидна.

Ранее сегодня, 8 апреля, источник РИА Новости в банковской сфере Турции сообщил, что система уведомлений по санкциям, о которой договорились Анкара и Вашингтон, пока не влияет на ситуацию с денежными переводами, ограничения сохраняются.

США с конца декабря 2023 года получили возможность вводить санкции в отношении иностранных финансовых организаций, которые проводят сделки с российскими подсанкционными лицами и участвуют в поставках в интересах российского оборонно-промышленного комплекса. На этом фоне экспорт из Турции в Россию в первом квартале упал почти на треть.

Как рассказали источники в крупной сырьевой компании и банке из топ-10, работой с Турцией дело не ограничивается. США начали вести охоту на финансовые организации, помогающие россиянам обходить санкции, по всему миру. Из-за этого средний срок жизни новых корреспондентских счетов российских юрлиц сократился до полугода.

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      Платон Щукин
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