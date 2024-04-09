В Wildberries отреагировали на предупреждение ФАС

В Wildberries изучат предупреждение ФАС о нарушениях в работе с продавцами

В маркетплейсе Wildberries пообещали внимательно изучить предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), касающееся выявленных нарушений в работе с продавцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Предупреждение ведомства касалось, в частности, случаев навязывания маркетплейсом невыгодных условий работы для продавцов, а также частых изменений тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров. В свою очередь, в Wildberries заявили, что всегда прислушиваются к требованиям ФАС и выполняют условия сотрудников антимонопольной службы.

В компании подчеркнули, что считают себя «добросовестным участником рынка». Однако к настоящему времени требования ФАС еще не поступили в маркетплейс. «Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес», — заключили в Wildberries.

В список претензий ФАС к маркетплейсу, помимо частых изменений тарифной сетки для продавцов, также вошли «несоразмерные» штрафные санкции компании к продавцам за взлом третьими лицами их личных кабинетов. В антимонопольной службе сочли, что все вышеуказанные факторы оказывают существенное влияние на условия работы продавцов на Wildberries. На этом фоне в ведомстве допустили возбуждение дела в отношении маркетплейса, если тот не выполнит предписание ФАС.