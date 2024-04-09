Виновник гибели российского поэта отделался условным сроком

Прокуратура: сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок

В Москве суд приговорил к условному сроку водителя, который за рулем своего автомобиля сбил поэта Льва Рубинштейна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Виновнику гибели поэта назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно. Он был признан виновным в совершении преступления по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Суд также назначил ему испытательный срок в три года и лишил права управления транспортным средством на 2,5 года.

14 января поэт Лев Рубинштейн скончался в Москве на 77-м году жизни. Он получил тяжелые травмы, когда 8 января его сбила машина на пешеходном переходе, и был доставлен с отеком мозга в НИИ имени Склифосовского

В отношении 63-летнего водителя Александра Д., по вине которого произошла авария, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».