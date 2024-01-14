Умер поэт Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн, попавший в ДТП, скончался на 77-м году жизни

Поэт Лев Рубинштейн скончался в Москве на 77-м году жизни. Об этом написала его дочь на своей странице в «Живом Журнале».

Уточняется, что 8 января Рубинштейна сбила машина. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и был доставлен с отеком мозга в НИИ имени Склифосовского.

Ранее сообщалось, что в отношении 63-летнего водителя Александра Д., по вине которого произошла авария, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

12 января о смерти поэта сообщили знакомые писателя в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Однако позже его дочь Мария опровергла эту информацию.

Лев Рубинштейн — российский поэт, публицист, член Союза писателей России, лауреат литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания». Он вошел в число основоположников московского концептуализма и прославился в том числе «картотечным» жанром поэзии.