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09:02, 9 апреля 2024Россия

Власти Оренбургской области привели число эвакуированных из-за паводка жителей

Более 6 тысяч жителей эвакуировали из Оренбургской области из-за паводка

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали более 6 тысяч жителей, среди них свыше 1,7 тысячи детей. Такое число привели власти российского региона, передает ТАСС.

По данным правительства, в пунктах временного размещения в Оренбургской области находятся почти 1,6 тысячи человек, в том числе 269 детей.

К настоящему моменту в Оренбургской области оказались подтоплены более 10,3 тысячи жилых домов и свыше 12,8 тысячи приусадебных участков.

До этого сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Самолет с руководителем ведомства приземлился в Оренбурге.

Куренков, согласно плану, совершит облет затопленных территорий и заслушает доклады об оперативной обстановке в Оренбуржье.

Оренбургская область больше всего пострадала от весеннего паводка, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Специалисты допустили, что обстановка в регионе улучшится не раньше 25 апреля.

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      Анна Щербакова
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