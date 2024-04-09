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17:25, 9 апреля 2024Путешествия

Влюбленные пассажиры самолета смутили попутчиков интимными позами

Кадр: @babyibeenajoint

Пара влюбленных пассажиров самолета смутила попутчиков интимными позами и переплетенными босыми ногами. Соответствующее фото опубликовал один из очевидцев в соцсети X, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

На одном из снимков очевидец запечатлел пару, лежащую на трех сиденьях сразу. Женщина обвила ногами конечности своего партнера, а ее босая ступня касалась откидного столика. На другом фото мужчина стоит босой ногой на полу, а его спутница частично опирается на него, пытаясь удержаться на месте.

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«Не мог поверить своим глазам. Так было на протяжении всего четырехчасового полета», — подписал публикацию автор.

Пользователи в комментариях возмутились таким вызывающим поведением пассажиров. «Неужели стюардесса ничего им не сказала?», «Меня больше бесит, что они босиком», «Это даже небезопасно», — возмутились юзеры.

В марте пьяная пассажирка рейса ТбилисиМосква во время перелета устроила стриптиз и приставала к соседу. После посадки его встретили полицейские и увели на беседу в отдел.

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      Марина Черняк
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