Влюбленные пассажиры самолета смутили попутчиков интимными позами

Пара влюбленных пассажиров самолета смутила попутчиков интимными позами и переплетенными босыми ногами. Соответствующее фото опубликовал один из очевидцев в соцсети X, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

На одном из снимков очевидец запечатлел пару, лежащую на трех сиденьях сразу. Женщина обвила ногами конечности своего партнера, а ее босая ступня касалась откидного столика. На другом фото мужчина стоит босой ногой на полу, а его спутница частично опирается на него, пытаясь удержаться на месте.

«Не мог поверить своим глазам. Так было на протяжении всего четырехчасового полета», — подписал публикацию автор.

Пользователи в комментариях возмутились таким вызывающим поведением пассажиров. «Неужели стюардесса ничего им не сказала?», «Меня больше бесит, что они босиком», «Это даже небезопасно», — возмутились юзеры.

В марте пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва во время перелета устроила стриптиз и приставала к соседу. После посадки его встретили полицейские и увели на беседу в отдел.

