Возлюбленная Роберта Паттинсона показала фигуру через несколько дней после родов

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус показала фигуру через несколько дней после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя возлюбленная актера Роберта Паттинсона поделилась серией снимков, на которой запечатлела себя в нижнем белье и вязаном кардигане. На размещенных снимках видно, что на ее лице отсутствует макияж. В описании к посту девушка рассказала, что гордится собой и своим телом.

«Послеродовой период был наполнен волнующей радостью — столько смеха, слез, столько гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, и горжусь добротой и милосердием, которые я подарила себе в этот период восстановления», — подписала она публикацию, которая набрала более 457 тысяч лайков.

Первые сообщения о рождения ребенка у звездной пары появились 26 марта. Тогда папарацци заметили Паттинсона и Уотерхаус на прогулке в Лос-Анджелесе с коляской. В настоящий момент знаменитости не раскрыли имя и пол первенца.