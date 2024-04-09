Врач объяснила главные правила подготовки к сдаче анализа крови

Эндокринолог Диляра Лебедева призвала не есть 10 часов до сдачи анализа крови

Перед сдачей анализа крови необходимо ограничить физическую активность и не переедать, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. В Telegram врач объяснила главные правила подготовки к анализу.

В первую очередь доктор призвала не есть минимум в течение десяти часов перед сдачей крови. По ее словам, если человек употребит слишком много пищи, результаты анализа будут искаженными. Кроме того, Лебедева порекомендовала накануне отказаться от интенсивных тренировок, алкоголя и интимной близости.

Третьим правилом она назвала достаточное количество сна перед анализами. Врач уточнила, что в противном случае результаты также будут недостоверными. «И последнее: если вы принимаете какие-то лекарства, особенно гормоны для щитовидной железы, сделайте паузу. Принимайте их после визита в лабораторию», — посоветовала Лебедева. Она заверила, что благодаря этому точность анализов будет выше.

Ранее Лебедева рассказала, что танцы, прогулки и другая активность, приносящая удовольствие, помогут справиться со стрессом. Стресс вызывают гормоны норадреналин, кортизол и адреналин, однако мышцы во время активной работы способны сжигать их.

