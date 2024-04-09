Врач раскрыл опасность кофе для детей

Терапевт Липилин: кофе может привести к нарушениям сна и судорогам у детей

Кофе может привести к опасным последствиям для детей, предупредил терапевт Артемий Липилин. Об эффекте, который оказывает напиток, он рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Липилина, малая доза кофеина может вызвать у детей такие же эффекты, как у взрослых, но с токсическими последствиями. «Дело в том, что кора головного мозга детей до 12-14 лет является "незрелой" — очаги возбуждения имеют свойство распространяться на соседние области и образовывать новые очаги, то есть иррадиировать», — объяснил он. Врач раскрыл, что это может грозить нарушением сна, эмоциональной нестабильностью и даже судорогами у маленьких детей.

Терапевт порекомендовал вводить кофе в рацион ребенка не раньше 12 лет, поскольку в более раннем возрасте риск от его употребления превосходит ожидаемую пользу. Как альтернативу для детей Липилин предложил кофе без кофеина, а также ячменный кофе и цикорий.

Ранее глава отдела химической политики Фонда защиты окружающей среды Мария Доа предупредила об опасности кофе без кофеина. По ее словам, этот напиток может содержать остатки опасного для жизни канцерогенного вещества метиленхлорида, которое вызывает рак, является токсичным для печени и провоцирует неврологические нарушения.