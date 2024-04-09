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09:28, 9 апреля 2024Забота о себе

В кофе без кофеина обнаружили опасное вызывающее рак вещество

CNN: кофе без кофеина может содержать остатки опасного для жизни канцерогена

Фото: Chris Robbins / Globallookpress.com

Кофе без кофеина может содержать остатки опасного для жизни канцерогенного вещества метиленхлорида, которое вызывает рак, токсично для печени и провоцирует неврологические нарушения, считает глава отдела химической политики Фонда защиты окружающей среды Мария Доа. Об этом сообщает CNN.

С ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США получило две петиции с требованием запретить метиленхлорид в производстве кофе без кофеина. «Помимо канцерогенности, метиленхлорид может иметь и другие вредные последствия для здоровья, такие как токсичность для печени, при более высоких дозах неврологические эффекты, а в некоторых случаях и летальный исход», — заявила Доа, которая подписала одну из петиций.

Генеральный директор американской ассоциации кофе Уильям Мюррей, в свою очередь, высоко оценил безопасность кофе без кофеина. По его словам, в напитке обнаружена лишь незначительная доля метиленхлорида, которая остается после обработки зерен. Доказательств, что это вредит здоровью, нет, уверен эксперт.

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Врач-диетолог Моника Ричард подтвердила, что убедительных данных о вреде кофе без кофеина, действительно, не существует. Однако, по ее мнению, поскольку вещество является канцерогенным, разумно ограничить его влияние и узнать о нем больше. «Сейчас мы подвергаемся воздействию стольких вещей, что любое действие для контроля и снижения этого воздействия будет полезным», — считает врач.

Вместе с тем Ричард допустила, что для эффективной защиты организма важно фокусироваться не на содержимом кофейной чашки, а на способности организма противостоять канцерогенам. По ее словам, исследования генов и генетических предрасположенностей дают шанс больше узнать о способностях организма переносить те или иные воздействия окружающей среды.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева призвала ограничить потребление чая при некоторых заболеваниях. По ее словам, не стоит выпивать более трех чашек в день людям с железодефицитной анемией.

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      Екатерина Улитина
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