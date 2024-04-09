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18:02, 9 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли удары болгарским оружием по этническим болгарам в Херсонской области

ВСУ применили оружие из Болгарии против болгар в Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары оружием из Болгарии по местам проживания этнических болгар в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал представитель болгарской общины региона Геннадий Недялков.

По его словам, под обстрелами, в частности, оказываются город Голая Пристань, а также села Гурьевка и Кардашинка. «К сожалению, нашими партизанами было обнаружено, что эти снаряды были произведены на заводе в Болгарии», — заявил Недялков.

Болгарское оружие было перенаправлено на Украину через воздушные коридоры, добавил он. Обнаруженные снаряды произведены частной военной компанией «Арсенал».

Ранее стало известно о поставках на Украину минометных снарядов из Болгарии. Глава Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что они созданы по стандартам НАТО.

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      Маргарита Миронова
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