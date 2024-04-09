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10:30, 9 апреля 2024Из жизни

Рыбачка-новичок поймала крупную рыбу и сделала заявку на мировой рекорд

Рыбачка-новичок поймала крупного цебидихтиса весом 2,17 килограмма

Public Domain / wikipedia

Жительница США поймала крупного цебидихтиса (Cebidichthys violaceus), которой может оказаться самым большим в мире. Об этом сообщает Central Oregon Daily.

Удача улыбнулась Ребекке Джонс, которая рыбачила с пристани недалеко от залива Тилламук-Бэй в штате Орегон. «Я вообще-то рыбачка-новичок, так что у меня наживка с крючка слетала, но я не сдавалась, — поделилась воспоминаниями женщина. — Через час я почувствовала, что что-то клюнуло. Особой борьбы не было, рыба почти сразу поднялась с глубины. Но рыба оказалась очень сильной, мне понадобился час, чтобы крючок вытащить».

В итоге пойманный Джонс цебидихтис оказался диной почти 1,2 метра и весом 2,17 килограмма. Женщина уже сделала заявку в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA) с просьбой признать ее мировой рекорд. По данным Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата Орегон, предыдущий рекордный цебидихтис был выловлен в 2008 году — его вес составил полтора килограмма.

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Cebidichthys violaceus относятся к отряду стихеевых семейства лучеперых рыб. Они обитают у тихоокеанского побережья США и ценятся за вкусное мясо. Рыбаки называют их обезьянолицым угрем, так как их туловище вытянуто, как у угря, на голове есть нарост между глаз, похожий на нос, а вокруг рта есть крупные губы.

Ранее жительница США поймала крупную ильную рыбу, которую также называют амия, и установила новый рекорд штата Западная Виргиния. Обладательницей нового достижения стала Лорен Ноубл из поселка Летарт.

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      Никита Савин
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