Журналист Кеппель: Запад должен начать переговоры с Россией

Шеф-редактор швейцарского издания Die Weltwoche, журналист Роджер Кеппель заявил, что Запад должен будет начать переговоры с Россией о военном конфликте на Украине. Видео, в котором он выразил такую точку зрения, доступно на YouTube.

Кеппель призвал западные страны прислушаться к позиции бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. «[Он заявлял], что Путин хочет закончить военный конфликт на Украине, и [европейским странам] нужно будет этому поспособствовать», — уточнил журналист.

Каппель добавил, что в швейцарских газетах регулярно появляются материалы с выступлениями президента Украины Владимира Зеленского, в которых он говорит о поражении в противостоянии с Россией без помощи союзников.

Ранее в Британии заявили, что военная сила России растет. Издание The Daily Telegraph отметило, что в Европе, напротив, ищут средства на оборону.