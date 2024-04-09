Мать заставила семилетнего сына идти пешком в школу и попала под суд

В США мать заставила сына идти пешком в школу 11 км и попала под суд

В США под суд попала мать троих детей из штата Арканзас, которая заставил сына идти пешком в школу. Об этом сообщает People.

Утром 2 апреля одинокого семилетнего мальчика заметили идущим вдоль шоссе в округе Крейгхед. Выяснилось, что он опоздал на школьный автобус, а мать сказала, что «это не ее проблема». Женщина отправила сына на уроки пешком, а также заявила, что он уже достаточно взрослый, чтобы пройти 11 километров до школы.

В итоге полицейские отправились в дом семьи и арестовали Эмбер Николь Томпсон. В этот момент она спала вместе с двумя другими детьми. Кроме прочего выяснилось, что накануне происшествия женщина оставила мальчика без ужина за некую провинность.

Женщину обвинили в домашнем насилии и создании угрозы благополучию несовершеннолетнего. На данный момент неизвестно, признала ли она вину и наняла ли адвоката.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина заработала 250 тысяч рупий (277,8 тысячи рублей), заставив своих детей попрошайничать. 40-летнюю Индру Бай задержали в городе Индоре, когда она сама просила милостыню.