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09:40, 9 апреля 2024Ценности

Зендея пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея пришла на красную дорожку в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость появилась на премьере «Претенденты» в Риме. Для мероприятия звезда выбрала остроносые туфли и костюм белого цвета бренда Calvin Klein, состоящий из длинной юбки с боковым разрезом и пиджака. На размещенных кадрах видно, что Зендея надела верхнюю часть наряда на голое тело.

При этом визажисты сделали девушке нюдовый макияж, нанеся на губы светло-коричневую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в пучок и добавили к образу ожерелье в виде змеи, небольшие серьги и массивные кольца марки Bvlgari.

В марте сообщалось, что Зендея кардинально сменила имидж и восхитила фанатов. Звездный стилист Лоу Роуч поделился видео, в котором запечатлел актрису в голубой рубашке и шортах, оформленных вертикальными синими полосами.

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      Мария Винар
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