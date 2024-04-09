Жителей российского села призвали срочно эвакуироваться из-за подъема воды

Шумков призвал жителей курганского села Звериноголовское срочно эвакуироваться

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей села Звериноголовское срочно эвакуироваться из-за подъема воды. Его обращение к гражданам было опубликовано в Telegram-канале.

Он отметил, что уровень отметки воды с поста Введенское в 12 километрах от границы России с Казахстаном уже 10 метров 75 сантиметров.

«Перепад со Звериноголовским округом, расположенным на границе, составляет более 3 метров, сам пост затоплен. Вся эта вода идет вверх по течению. Друзья, не ждите еще предупреждений, эвакуируемся срочно», — написал Шумков.

До этого курганский губернатор рассказал, что уровень Тобола в Звериноголовском за сутки вырос на 157 сантиметров.

В администрации Звериноголовского муниципального округа разъяснили, что уровень Тобола к утру вторника, 9 апреля, составил 661 сантиметр. Там также напомнили, что неблагоприятные явления в районе села наступают при уровне воды 850 сантиметров, а опасные — 1060 сантиметров.