Губернатор российского региона сообщил о подъеме воды на 157 сантиметров

Губернатор Шумков: уровень Тобола в Звериноголовском за сутки вырос на 157 см

Уровень реки Тобол в селе Звериноголовском Курганской области за последние сутки поднялся на 157 сантиметров. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, уровень воды вырос более чем на метр с обеда понедельника, 8 апреля. «Уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области», — пояснил он. Шумков добавил, что эвакуация людей из районов, попадающих в зону подтопления, продолжается.

В администрации Звериноголовского муниципального округа рассказали, что уровень Тобола к утру вторника, 9 апреля, составил 661 сантиметр. Там также напомнили, что неблагоприятные явления в районе села наступают при уровне воды в 850 сантиметров, а опасные — в 1060 сантиметров.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень воды в Звериноголовском за сутки поднялся более чем на метр.

39 российских регионов затронуло весеннее половодье и вызванное им подтопление. Наихудшая ситуация в Оренбургской области — там в городе Орске 5 апреля прорвало дамбу, в результате чего жилые кварталы залило водой.