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07:24, 9 апреля 2024Россия

В Курганской области вырос уровень воды

Уровень воды в Курганской области вырос за день более чем на метр

Фото: Сергей Никифоров / РИА Новости

Уровень воды в Звериноголовском округе Курганской области вырос более чем на метр c 8 апреля. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области. Шумков подчеркнул, что эвакуация людей продолжается.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после которого посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.

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      Юлия Мискевич
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