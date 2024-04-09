В Курганской области вырос уровень воды

Уровень воды в Курганской области вырос за день более чем на метр

Уровень воды в Звериноголовском округе Курганской области вырос более чем на метр c 8 апреля. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Уточняется, что уровень идет с перепадами, так как меняется объем сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области. Шумков подчеркнул, что эвакуация людей продолжается.

Ранее стало известно, что глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после которого посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.