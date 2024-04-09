Глава МЧС вылетел в регионы с паводками

Глава МЧС Куренков вылетел в регионы со сложной обстановкой с паводками

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после которого посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В Оренбургской области министр лично проконтролирует реализацию ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи наиболее пострадавшим жителям.

Также Куренков посетит Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется неблагоприятная обстановка из-за весеннего половодья. Как заявили в ведомстве, «в этих регионах уже проводятся превентивные мероприятия, усилены группировки спасателей, силы и средства МЧС России приведены в режим повышенной готовности».

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков. 8 апреля инициативная группа жителей Орска пришла к губернатору региона Денису Паслеру.