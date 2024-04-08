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17:21, 8 апреля 2024Россия

Жители затопленного Орска пришли к губернатору Оренбургской области

Группа жителей затопленного Орска пришла к губернатору Оренбуржья Паслеру

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Инициативная группа жителей затопленного Орска в Оренбургской области пришла к губернатору региона Денису Паслеру, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщило агентство, встреча была организована в мэрии Орска.

Ранее сообщалось, что жители затопленного Орска собрались у здания администрации. Они критиковали действия местных властей в условиях чрезвычайной ситуации.

Полиция просила жителей города разойтись и через мегафон сообщила, что мероприятие незаконно. С призывом не принимать участия в незаконном мероприятии выступала и прокуратура региона.

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      Марк Леонов
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