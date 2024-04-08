Жители затопленного Орска пришли к губернатору Оренбургской области
Группа жителей затопленного Орска пришла к губернатору Оренбуржья Паслеру
Инициативная группа жителей затопленного Орска в Оренбургской области пришла к губернатору региона Денису Паслеру, об этом сообщает ТАСС.
Как сообщило агентство, встреча была организована в мэрии Орска.
Ранее сообщалось, что жители затопленного Орска собрались у здания администрации. Они критиковали действия местных властей в условиях чрезвычайной ситуации.
Полиция просила жителей города разойтись и через мегафон сообщила, что мероприятие незаконно. С призывом не принимать участия в незаконном мероприятии выступала и прокуратура региона.