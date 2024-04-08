Жители затопленного Орска пришли к губернатору Оренбургской области

Группа жителей затопленного Орска пришла к губернатору Оренбуржья Паслеру

Инициативная группа жителей затопленного Орска в Оренбургской области пришла к губернатору региона Денису Паслеру, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщило агентство, встреча была организована в мэрии Орска.

Ранее сообщалось, что жители затопленного Орска собрались у здания администрации. Они критиковали действия местных властей в условиях чрезвычайной ситуации.

Полиция просила жителей города разойтись и через мегафон сообщила, что мероприятие незаконно. С призывом не принимать участия в незаконном мероприятии выступала и прокуратура региона.