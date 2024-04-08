Жители затопленного Орска собрались у здания администрации и попали на видео

Жители затопленного Орска собрались возле администрации города

Жители Орска в Оренбургской области вышли на несанкционированный митинг к администрации города после подтопления и попали на видео. Об этом сообщают «Известия».

По данным корреспондента издания, в акции принимают участие несколько сотен человек. Также отмечается, что жители города критикуют действия местных властей в условиях чрезвычайной ситуации.

Известно, что полиция просила жителей города разойтись и через мегафон сообщила, что мероприятие незаконно. С призывом не принимать участия в незаконном мероприятии выступала и прокуратура региона. Жителям города напомнили об административной ответственности.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.